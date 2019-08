Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch scheitert

Gronau (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 21.00 Uhr, und Sonntag, 20.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter auf dem Schöttelkotter Damm die Eingangstür eines Wohnhauses aufzubrechen. Der Versuch misslang, sodass lediglich Sachschaden zu beklagen ist. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell