Polizei Düren

POL-DN: Zwei jugendliche Fahrradfahrer verletzten PKW-Fahrer

Düren (ots)

Am Samstag, kurz nach Mitternacht, geriet unmittelbar in Nähe der Polizeiwache Düren, ein 56-jähriger Dürener Verkehrsteilnehmer in Streit mit zwei jugendlichen Radfahrern, nachdem der 56-jährige, der mit einem Pkw unterwegs war, die Jugendlichen angesprochen hatte, dass sie mit ihren Fahrrädern die Fahrbahn der August-Klotz-Straße blockierten und wegen fehlenden Lichts nicht erkennbar seien. Auf die Ansprache reagierten die Jugendlichen mit Tritten gegen das Fahrzeug des Mannes. Einer der beiden Jugendlichen, ein 15-jähriger Dürener, trat zudem an die Fahrerseites des Fahrzeuges heran und schlug dem 56-jährigen zweimal mit der Faust in das Gesicht - begleitet von diversen Beleidigungen. Der 15-jährige konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung im angrenzenden Hoeschpark angetroffen und der Wache zugeführt werden. Er war nicht unerheblich alkoholisiert und wurde nach Einleitung eines Strafverfahrens auf der Wache in die Obhut seiner Mutter übergeben. Die Ermittlungen zur Identität des zweiten Jugendlichen dauern an. Der 56-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt, an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden.

Polizei Düren

