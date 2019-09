Polizei Düren

POL-DN: PKW wollte links abbiegen, Rollerfahrer verletzt

Hürtgenwald (ots)

Ein 17jähriger Kleinkraftrad-Fahrer aus Bergstein, übersah am Freitag Nachmittag, gegen 17:25h, dass ein PKW von der B399 bei Kleinhau, nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte. Anders als die beiden Fahrzeuge hinter dem Abbiegenden, schaffte er es nicht, rechtzeitig zu bremsen und touchierte den letzten der drei stehenden Fahrzeuge und kam zu Fall. Sowohl am Roller als auch am PKW Ford entstand nicht unerheblicher Sachsschaden, so dass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Zu allem Übel verletzte sich der Kradfahrer auch noch und musste mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden. Er konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

