Polizei Essen

POL-E: Essen: Autofahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle - Gestohlenes Kennzeichen

Essen (ots)

45356 E.-Vogelheim: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 10. September gegen 24 Uhr, flüchtete ein 20-jähriger Autofahrer vor einer Kontrolle. Die Polizeibeamten wollten den Renault Twingo an der Hafenstraße/ Förderstraße kontrollieren. Sie signalisiertem dem Autofahrer mit Anhaltezeichen stehenzubleiben. Der Fahrer ignorierte diese offenbar und flüchtete. Er erhöhte dabei die Geschwindigkeit und missachtete rote Ampeln. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. An der Hafenstraße hielt der Twingo-Fahrer plötzlich an. Der 20-jährige Essener und sein Beifahrer stiegen aus, ließen den Wagen stehen und flüchteten weiter zu Fuß. Unterstützungskräfte stellten beide Männer. Der Beifahrer wurde vor Ort entlassen, den Fahrer brachten die Beamten jedoch zur Wache. Dagegen leistete er Widerstand. Auf der Wache gab der Mann an, keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Ein Atemalkoholtest verlief negativ, da der Mann aber Anzeichen des Konsums von Betäubungsmitteln aufwies, wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen. Weitere Recherchen ergaben, dass das Kennzeichen am Auto als gestohlen gemeldet worden war. Unbekannte hatten dies bereits am 7. September von einem an der Weiglestraße geparkten Wagen entwendet. Die Ermittlungen dauern an. / AKoe

