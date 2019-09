Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Motorradfahrerstammtisch am 5. September

Lingen (ots)

"Motorradfahrer haben keine Knautschzone. Wie kann ich einem verunglückten Biker helfen?" Hierzu informiert der Motorradfahrerstammtisch der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim und der Verkehrswacht Lingen, am Donnerstag, 5. September, ab 18.00 Uhr. Die Veranstaltung findet auf dem Gelände der Verkehrswacht in Lingen an der Schüttorfer Straße statt. Die Fähigkeit, Erste Hilfe leisten zu können, sollte jeder verantwortungsbewusste Bürger besitzen. Zu wissen wie man helfen muss, kann Leben retten. Der letzte Erste-Hilfe-Kurs ist oftmals schon lange her und das dort erlernte Wissen verblasst. Der Rettungsassistent Norbert Heidergott und sein Team werden von Norbert Tenger von der Polizei Lingen unterstützt. Sie wollen durch die Auffrischung des Kurses "Lebensrettende Sofortmaßnahmen am Unfallort" den Besuchern die Unsicherheit nehmen. Wie zu Beispiel war noch gleich der Helm eines verunglückten Motorradfahrers abzunehmen? Wie gewohnt wird die Verkehrswacht Lingen mit Kaffee, Kaltgetränken und Grillwurst für das leibliche Wohl sorgen. Interessierte sind herzlich eingeladen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell