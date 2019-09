Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Polizeibeamter durch 22-Jährigen verletzt

Meppen (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde eine Streifenbesatzung der Polizei Meppen zu einem Einsatz in die Bahnhofstraße geschickt. Ein aggressiver Mann ging im dortigen Kneipenviertel auf unbeteiligte Passanten los. Der 22-jährige Mann aus Guinea konnte gegen 5.10 Uhr durch die Beamten angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Als der stark alkoholisierte und vermutlich unter dem Einfluss weiterer berauschender Mittel stehende Mann in die Ausnüchterungszelle gehen sollte, wehrte er sich und ging auf die Beamten los. Ein 41-jähriger Polizist stürzte dabei und verletzte sich leicht am Arm. Dem Mann aus Guinea wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte und Körperverletzung verantworten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell