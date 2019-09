Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Polizeibeamtin durch 30-jährigen Mann verletzt

Nordhorn (ots)

In der Nacht zu Sonntag wurde eine 25-jährige Polizistin durch einen 30-jährigen Mann leicht verletzt. Die Beamtin und ihr Kollege wurden gegen kurz vor 0.30 Uhr zu einem hilflosen, offenbar volltrunkenen Mann geschickt. Der stark alkoholisierte Mann aus dem Iran wollte sich von der Streifenbesatzung nicht helfen lassen und wurde renitent. Die Beamten nahmen den 30-Jährigen in Gewahrsam und transportierten ihn zur Dienststelle. Noch im Auto trat er zunächst nach dem Fahrer des Streifenwagens und versetzte der auf der neben ihm sitzenden 25-Jährigen Polizistin einen gezielten Kopfstoß. Der Streifenwagen wurde gestoppt, der Mann aus dem Auto geholt und bis zum Eintreffen weiterer Polizisten fixiert. Den Rest der Nacht verbrachte er anschließend in der Gewahrsamszelle. Er muss sich nun wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte und Körperverletzung verantworten. Die junge Beamtin erlitt Prellungen an Oberkiefer und Nase, konnte ihren Dienst aber fortsetzen.

