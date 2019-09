Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Infos zum Polizeiberuf im BIZ Nordhorn

Nordhorn (ots)

Am morgigen Dienstag findet im Berufsinformationszentrum am Stadtring eine Vortragsveranstaltung zum Thema "Ausbildung bei der Polizei Niedersachsen" statt. Interessierte Abiturienten und Realschüler werden durch die Einstellungsberaterin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Monika Boven, über den Weg zum Studium informiert. Der Vortrag für Abiturienten beginnt um 16:00 Uhr. Auch Realschüler können sich bereits an der Polizeiakademie Niedersachsen bewerben und nach einem Abschluss der Fachhochschule Wirtschaft und Rechtspflege mit ihrem Studium in Oldenburg, Nienburg oder Hannoversch Münden beginnen. Realschülern wird Frau Boven dann um 17:30 Uhr Rede und Antwort stehen. Interessierte werden gebeten, sich bei dem Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit unter der Rufnummer (05921) 870174 anzumelden. Alle Informationen zum Studium bei der Polizei, insbesondere zu den Einstellungsvoraussetzungen und den Bewerbungsfristen, sind auch unter www.polizei-studium.de zu finden.

