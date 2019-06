Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0696 Am 23. Juni kam es in Dortmunder-Lindenhorst zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Eine Person wurde mit einem Messer verletzt.

Der Geschädigte befand sich am Sonntag in einer angemieteten Halle im Bereich der Weidenstraße an den Bootshäusern. Gegen 13.25 Uhr kam eine unbekannte Person mit einem Roller auf das Gelände und wollte angeblich einen Wohnwagen kaufen. Der 57-jährige Dortmunder sagte ihm, dass man das hier nicht könne und er sich bitte von dem Gelände entfernen solle. In der Vergangenheit kam es nach Angaben des Dortmunders des Öfteren zu Metalldiebstählen auf dem Grundstück.

Nach einer verbalen Auseinandersetzung kehrte der unbekannte Mann zu Fuß zurück. Er zückte ein Messer und stach auf den 57-Jährigen ein. Er flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Dortmunder wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es bestand keine Lebensgefahr.

Die Person wird als circa 20 Jahre alt mit einer sehr schlanken Figur beschrieben. Er war circa 160 cm groß und trug ein schwarz-weiß kariertes Hemd mit einer blauen Jeans. Nach Aussage des türkischsprechenden Opfers soll es sich eventuell um einen Syrer handeln.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441!

