POL-PB: Bushaltestellen zerstört

Borchen (ots)

Unbekannte Randalierer haben in der Nacht zu Mittwoch an der Paderborner Straße drei Bushaltestellen-Wartehäuschen zerstört.

Ein Zeuge meldete die Beschädigungen gegen 03.30 Uhr. An der Haltestelle "Am Knocken" hatten die Täter sämtliche Scheiben der Wartehäuschen auf beiden Straßenseiten zerstört. Ein weiteres Wartehäuschen war an der Haltestelle "Buchenhof" auf gleiche Weise beschädigt worden.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

