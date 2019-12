Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Meisenheim (ots)

Omnibus und Außenfassade werden als Leinwand missbraucht. Die unbekannten "Sprayer" machten sich über das Fahrzeug her, welches über das Wochenende in der Straße Heimbacher Weg abgestellt war. Im gleichen Zeitraum wurde eine Mauer einer Firma in der Präses-Held-Straße besprüht. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden.

