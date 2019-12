Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gestohlenes Quad wiedergefunden

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Unbekannte/r Täter haben in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr am frühen Sonntagmorgen dessen Yamaha Quad in Schönenberg Im Pfaffental gestohlen. Der oder die Täter sind, wie die anschließenden Ermittlungen ergaben, mit dem kurzgeschlossenen Gefährt samt gestohlenem Anhänger (Anhänger mit Homburger Zulassung) im Kreis Kusel unterwegs gewesen. Dabei wurden vermutlich weitere Straftaten begangen. Letztlich wurde das Quad samt Anhänger in der Gewanne "Ambach" bei Brücken von Jägern aufgefunden und sichergestellt. Auf dem Hänger konnte weiteres Diebesgut sichergestellt werden. Weitere Ermittlungen diesbezüglich sind im Gange. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Kusel um Hinweise: Wer hat in der Nacht oder am Sonntagmorgen das Quad bzw. das Gespann beobachten können? War außer dem Fahrer ein Mitfahrer zugegen? Gibt es eine Personenbeschreibung des/der Täter?

Hinweise nimmt die Polizei/Kriminalpolizei Kusel unter 06381 - 919- 0

oder per Mail unter piku-sel@polizei.rlp.de entgegen.



