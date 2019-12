Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus Pkw im Gewerbegebiet

Konken (ots)

Im Tatzeitraum von Samstag, 07.12.2019 ab 20:00 Uhr bis Sonntag, 08.12.2019 bis 08:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Gewerbegebietes "Zur Wart" zu einem Diebstahl aus Pkw. Bislang unbekannte Täter öffneten einen VW Golf und durchsuchten den Wagen nach Diebesgut. Hat in dieser Zeit jemand sachdienliche Beobachtungen machen können?

Hinweise bitte an die Polizei in Kusel unter 06381 - 919 - 0 oder per

E-Mail unter piku-sel@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell