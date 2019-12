Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkoholisiert zum Einkaufen

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Nachdem eine Zeugin am Sonntagabend einen vermutlich alkoholisierten älteren Verkehrsteilnehmer bei der Polizei gemeldet hatte, wurde dieser an seiner Wohnanschrift festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Bei dem 80-jährigen Mann aus dem Donnersbergkreis ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 0,9 Promille. Er gab an, nur kurz zum Einkaufen gefahren zu sein. Davor habe er lediglich drei Bier getrunken. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Diesbezüglich muss er mit mindestens einem Bußgeld von 500 Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen.

Die Polizei führt auch in der Vorweihnachtszeit schwerpunktmäßig Alkoholkontrollen durch und rät das Auto nach einer Weihnachtsfeier oder einem Weihnachtsmarktbesuch lieber stehen zu lassen. Auch wer am Morgen nach einem feuchtfröhlichen Abend mit dem Auto fährt, kann dabei sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer gefährden und seinen Führerschein riskieren.

