Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit Personenschaden

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Kurz nach 17 Uhr hat sich am Samstag an der Einmündung B48 zur BAB 63 ein Verkehrsunfall ereignet - fünf Menschen wurden leicht verletzt. Der Verursacher befuhr die Autobahnabfahrt 63 und wollte nach links auf die B48 in Richtung Winnweiler abbiegen. Dabei missachtete der 81-Jährige Unfallverursacher die Vorfahrt der Bevorrechtigten, welche die B48 in Richtung Winnweiler befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 22.000 Euro. Alle Unfallbeteiligten wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. Auch die Feuerwehren Rockenhausen, Winnweiler und Enkenbach-Alsenborn waren im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell