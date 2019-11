Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Einsatz nach Gasausgeruch

Lahr (ots)

Der Einsatz der Polizei, der Feuerwehr und vorsorglich des Rettungsdienstes wurde am späten Mittwochabend im Kanadaring notwendig. Gegen 23:45 Uhr wurde über den Notruf Gasgeruch im Keller und Flur eines Hauses gemeldet. Das betroffene Objekt wurde umgehend geräumt und durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lahr nach der Gasquelle abgesucht. Die Einsatzkräfte konnten im Kellerabteil eine Gaskartusche feststellen, welche noch ausdünstete. Gegen 00:22 Uhr am Donnerstagmorgen wurde das Objekt wieder durch die Feuerwehr für die Bewohner freigegeben. Es wurden keine Personen bei dem Vorfall verletzt. Ebenso war kein Sachschaden zu beklagen. Die Beamten des Polizeirevier Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen. /am

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell