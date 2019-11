Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Selbach, Ottenau - Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung und Unfallflucht

Gaggenau (ots)

Am Mittwochmittag gegen 12:15 Uhr befuhr ein älterer Fahrer eines grauen Mercedes die L79a von Ottenau kommend in Richtung Selbach. In der ersten Linkskurve soll der Fahrer das Fahrzeug zweimal in den Gegenverkehr gelenkt haben, woraufhin dieser ausweichen und abbremsen musste. Am Kreisverkehr am Ortseingang Selbach touchierte er nach bisherigen Erkenntnissen den Randstein, fuhr über die Grünbepflanzung, beschädigte im weiteren Verlauf auf der Badener Straße zwei Warnbarken und soll außerdem teilweise auf dem dortigen Gehsteig gefahren sein. Anschließend flüchtete er trotz sofort eingeleiteter Fahndung unerkannt in Richtung Baden-Baden ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 100 Euro zu kümmern. Gegen 19:15 Uhr wurde der Polizei ein verunfallter grauer Mercedes auf der L79a von Selbach in Richtung Ottenau gemeldet. Der 79-jährige Fahrer hatte etwa 200 Meter vor dem Schwimmbad aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war im dortigen Seitengraben zum Stehen gekommen. Insgesamt entstand nach bisherigen Erkenntnissen hierbei ein Sachschaden von etwa 190 Euro. Inwieweit gesundheitliche Mängel beim Senior unfallursächlich waren ist ebenfalls Teil der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die gegen 12:15 Uhr und 19:15 Uhr, durch das Fahrverhalten des Mercedes-Fahrer gefährdet wurden, setzen sich bitte unter der Telefonnummer: 07225/9887-0 mit den Ermittlern des Polizeirevier Gaggenau in Verbindung. /am

