Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe treiben ihr Unwesen

Sankt Alban (Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstagabend zwischen 17.30 Uhr und 19.00 Uhr sind Einbrecher in ein Wohnhaus in Sankt Alban eingestiegen. Die Langfinger drangen über eine Terrassentür ein und gelangten in die Räumlichkeiten. Dort durchwühlten die Tatverdächtigen mehrere Schubladen und entwendeten Schmuck in Höhe von 500 Euro. Die Polizei hat die erforderlichen Maßnahmen getroffen und die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell