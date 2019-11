Polizei Homberg

POL-HR: Gilserberg-Moischeid: Einbruch in Fahrradgeschäft - Täter stehlen "E-Bikes" im Wert von mehreren zehntausend Euro

Homberg (ots)

Gilserberg-Moischeid Einbruch in Fahrradgeschäft Tatzeit: 04.11.2019, 02:20 Uhr bis 05.11.2019, 04:00 Uhr In das Lager eines Fahrradgeschäfts in der Gemündener Straße brachen unbekannte Täter ein und entwendeten Fahrräder im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro. Die Täter brachen gewaltsam das Schloss einer Zugangstür zu dem Lagerraum auf und betraten diesen anschließend. Aus dem Lagerraum entwendeten sie 8 - 9 E-Bikes der Hersteller Stevens, Haibike und Conway. Die Fahrräder wurden durch die Tür herausgeholt und über einen Rasenweg zur Querstraße gebracht, wo sie in ein unbekanntes Fahrzeug. verladen und abtransportiert wurden. Der angerichtete Sachschaden beträgt 50,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

