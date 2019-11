Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Wiera: Farbschmierereien mit politischem Hintergrund

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Wiera Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund Tatzeit: 03.11.2019, 03:00 Uhr bis 07:00 Uhr Ein Wohnhaus "Am Berg" besprühten unbekannte Täter am Sonntagmorgen mit verfassungsfeindlichen Zeichen. Die Täter besprühten die Hauseingangstür, ein Flurfenster, sowie den Briefkasten des Hauses mit silberner Farbe. Sie sprühten ein kleines und ein größeres Hakenkreuz sowie das Wort "Nazi" auf das Haus . Der angerichtete Schaden beträgt 100,- Euro. Die Ermittlungen hat der Staatsschutz der Kriminalpolizei in Homberg übernommen. Hinweise bitte an die Tel.: 05681/ 774-0 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

