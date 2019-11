Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg: Unbekannter Täter stiehlt Handy und flüchtet mit Pkw

Homberg (ots)

Spangenberg Diebstahl eines Handys Tatzeit: 02.11.2019, 15:00 Uhr Am Samstagnachmittag wurde einem 17-jährigen Spangenberger von einem unbekannten Täter das Handy gestohlen. Der Täter flüchtete anschließend mit einem Pkw vom Tatort. Der 17-Jährige saß auf einer Bank in der "Neustadt", als ihm plötzlich von einem unbekannten männlichen Täter das Huawei-Handy aus der Hand gerissen wurde. Der Unbekannte bestieg anschließend einen Pkw und flüchtete vom Tatort. Bei der Flucht mit dem Pkw beschädigte er noch eine Mauer. Das gestohlene Handy hat einen Wert von 200,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell