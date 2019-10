Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa - Zwei I-Phone aus Halterung gerissen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa Zwei I-Phone aus Halterung gerissen Tatzeit: 29.10.2019, 13:48 Uhr

Gestern Mittag haben zwei unbekannte Täter hochwertige Mobiltelefone im Gesamtwert von 2.050,- Euro aus der Auslage eines Handy-Shops in der Bahnhofstraße gestohlen.

Die beiden Täter betraten den Handyshop. Ein Täter hielt die Tür auf und der andere Täter ging unvermittelt zu der Auslage der I-Phones. Dort riss er die beiden gesicherten Handys (1 x I-Phone 11 und 1 x I-Phone 11 Pro Max) aus den Halterungen und flüchtete mit seinem Komplizen aus dem Geschäft. Die Täter wurden von einem Verkäufer durch die angrenzende Passage bis zum rückwärtigen ALDI-Parkplatz verfolgt. Der Verkäufer konnte beobachten, wie sie in einen weißen Kleinwagen (VW Lupo oder VW Up) einstiegen und wegfuhren. Der Zeuge konnte die Kennzeichenfragmente: HR-LB ??? bei dem Kleinwagen ablesen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: ca. 16 - 25 Jahre alt, 170 - 175 cm groß, trug weiße Adidas Sneaker und eine dunkelgrüne Jacke, hatte eine Basecap unter der aufgezogenen Kapuze auf, dunkler Teint

Täter 2: ca. 16 - 25 Jahre alt, 180 - 185 cm groß, schwarze kurze Haare, trug schwarze Nike Sneaker mit weißer Sohle, eine khakifarbene Hose und eine schwarze wattierte Jacke mit Kapuze, dunkler Teint.

Auf Grund der Tatbegehungsweise und des zeitlichen und örtlichen Zusammenhangs gehen die Ermittler der Polizeistation Schwalmstadt davon aus, dass es sich vermutlich um die gleiche Täterschaft handelt, die schon am Vortag zur Mittagszeit in einem anderen Mobilfunkshop in der Bahnhofstraße vier I-Phones gestohlen hatten (wir berichteten).

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell