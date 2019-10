Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa - I-Phone's aus Auslage gestohlen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa I-Phone's aus Auslage gestohlen Tatzeit: 28.10.2019, 13:32 Uhr

Unbekannte Täter haben gestern Mittag in der Schwalmgalerie Mobiltelefone im Gesamtwert von 3.000,- Euro aus der Auslage eines Mobilfunkshops gestohlen.

Zwei unbekannte Täter betraten gestern um 13:32 Uhr den Verkaufsraum des Mobilfunkshops. Ein Täter lenkte die Aufmerksamkeit des Verkäufers auf sich. Als der Verkäufer ihn wegen Kundschaft nur kurz beachtete, gingen beide Täter zu den Handys in der Auslage und rissen vier Mobiltelefone der Marke Apple I-Phone samt Sicherung heraus und verließen mit ihrer Beute den Shop. An der Auslage entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro. Ein Zeuge konnte anschließend beobachten, wie die beiden Täter in einen silbernen Kleinwagen mit "SU" Kennzeichen (nordrhein-westfälische Rhein-Sieg-Kreis - Siegburg) einstiegen und sich entfernten.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: ca. 170 - 175 cm groß, ca. 20 - 30 Jahre alt, kurzgeschnittener Bart, schlanke Figur, trug schwarzen Kapuzenpulli, dunkle Hose und weiße Turnschuhe, dunkelhäutig

2. Täter: ca. 170 - 175 cm groß, ca. 20 - 30 Jahre alt, kurzgeschnittener Bart, kräftige Figur, trug eine dicke schwarze Jacke, Mütze aus Stoff ähnlich einer Baseball-Kappe, dunkle Hose, weiße Turnschuhe, dunkelhäutig

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, PHK - Pressesprecher -

