Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Unfallflucht/ Rollerfahrer flüchtig

Emmerich am Rhein (ots)

Am Mittwoch (16. Oktober 2019) gegen 14.30 Uhr flüchtete ein unbekannter Rollerfahrer vom Unfallort an der Normannstraße. Zuvor übersah er einen 60-jährigen Niederländer, der in seinem roten Suzuki Splash die Normannstraße in Richtung Kaufland befuhr. Der Niederländer hielt verkehrsbedingt hinter einem geparkten PKW an der Normannstraße, als der Gegenverkehr es zuließ, fuhr er an dem Parkenden vorbei. In diesem Moment fuhr der Rollerfahrer an dem Suzuki vorbei und streifte die linke Fahrzeugseite. Der Unbekannte stürzte und blieb am Boden liegen. Der Niederländer und weitere Zeugen eilten zu dem Gestürzten. Dieser gab an, dass er seinen Roller eben parken werde. Anstatt den Roller am Gehweg abzustellen, fuhr er in Richtung Elisabethstraße weg. Bei dem Roller soll es sich um einen schwarzen Roller ohne Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden. Er soll circa 15-17 Jahre alt sein und zur Tatzeit eine Regenjacke mit gelben Streifen getragen haben. Einen Helm habe er nicht getragen.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Polizei unter Telefon 02822 7830. (as)

