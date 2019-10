Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Wohnhaus

Terrassentür eingeschlagen

Goch-Kessel (ots)

Am Mittwoch (16. Oktober 2019) in der Zeit zwischen 11:30 und 12:50 Uhr schlugen unbekannte Täter die Terrassentür eines Hauses an der Straße Am Buschkamp ein. In dem Gebäude befinden sich zwei unabhängige Wohnungen. Aus der Wohnung im Erdgeschoss wurden ein Notebook und mehrere Schmuckstücke entwendet. Welche Beute die Täter im Obergeschoss machten, konnte noch nicht angegeben werden. Die Kripo Goch nimmt unter Telefon 02823 1080 Hinweise entgegen. (cs)

