Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Brandstiftung

Unbekannter steckt Mülltonne in Brand

Kleve-Materborn (ots)

Am Dienstag (15. Oktober 2019) gegen 12:15 Uhr beobachtete ein Zeuge in einer Parkanlage an der Berliner Straße, wie ein unbekannter Mann ein Kleidungsstück in einen Mülleimer steckte und eine Zigarette hinterherwarf. Anschließend fuhr der Mann mit einem silbernen Damenrad davon. Die Abfallbehälter fing Feuer und wurde beschädigt. Der Zeuge beschreibt den Unbekannten als ca. 180cm groß, zwischen 25 und 30 Jahre alt, mit braunen Haaren. Er trug eine braune Jacke und blaue Jeans. Die Polizei Kleve nimmt Hinweise unter Telefon 02821 5040 entgegen. (cs)

