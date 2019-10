Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Verkehrsunfall

25-Jähriger schwer, 35-Jähriger leicht verletzt

Weeze (ots)

Am Mittwoch (16. Oktober 2019) gegen 08:30 Uhr wollte ein 25-Jähriger aus Polen mit seinem Renault Trafic von der Wember Straße nach links auf den Flughafen-Ring abbiegen und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden VW Passat. In den Passat saß ein 35-Jähriger aus Weeze. Durch den Aufprall wurde der 25-Jährige schwer verletzte und zur stationären Behandlung per Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 35-Jährige verletzte sich leicht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden.

