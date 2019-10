Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

LKW beschädigt Skoda Superb

Kleve (ots)

Am Dienstag (15. Oktober 2019) gegen 07:05 Uhr sah eine Zeugin, wie ein LKW mit Auflieger auf einem Parkplatz an der der Rheinstraße rangierte und dabei einen schwarzen Skoda Superb erheblich beschädigte. Der LKW-Fahrer stieg noch aus und schaute sich den Schaden an, stieg dann jedoch wieder ein und entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei Kleve bittet nun den LKW-Fahrer oder andere Zeugen, die den Unfall gesehen haben, sich unter Telefon 02821 5040 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell