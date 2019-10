Polizei Homberg

POL-HR: Willingshausen-Merzhausen - Versuchter Schwerer Diebstahl aus Geldausgabeautomat

Homberg (ots)

Willingshausen-Merzhausen Versuchter Schwerer Diebstahl aus Geldausgabeautomat Tatzeit: 28.10.2019, 00:05 Uhr

In der vorletzten Nacht haben unbekannte Täter im Brückenweg versucht, einen Geldausgabeautomaten in einer Zweigstellen-Selbstbedienungsgeschäftsstelle zu knacken. Die Täter ließen aber aus unbekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab.

Gestern um 14:55 Uhr wurde die Kriminalpolizei vom Geldinstitut von dem Einbruchsversuch in Kenntnis gesetzt. Wie die aufnehmenden Beamten des zuständigen Kriminalkommissariat 20 der Kripo Homberg berichten, sind die Täter durch ein vermutlich offenstehendes Fenster in das Gebäude eingestiegen. Im Innenbereich deaktivierten sie dann die Videokameras. Anschließend versuchten die Täter den Geldausgabeautomaten aufzuflexen und aufzuhebeln, was ihnen aber letztlich nicht gelang. Aus nicht bekannten Gründen ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab, setzten einen vorgefundenen Feuerlöscher ein, um Spuren zu verwischen und flüchteten ohne Beute vom Tatort. Die genaue Sachschadenshöhe stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell