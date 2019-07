Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Fünf Personen nach Verkehrsunfall verletzt

Bruchsal (ots)

Bei einem Auffahrunfall wurden am Samstagmittag in der Grabener Straße bei Bruchsal fünf Personen verletzt. Ein 30-jähriger BMW-Fahrer dürfte gegen 11.30 Uhr aus Unachtsamkeit auf seinen 61 Jahre alten Vordermann aufgefahren sein. Dessen Mercedes wiederum wurde auf den davor fahrenden Audi eines 56-Jährigen geschoben. Sowohl der Unfallverursacher als auch die anderen Beteiligten und deren Beifahrer wurden durch den Zusammenstoß verletzt. Alle fünf Fahrzeuginsassen wurden vorsorglich durch die Rettungsdienste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Unfallschaden von rund 10.000 Euro, zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

