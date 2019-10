Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa - I-Phone's aus Auslage gestohlen (Berichtigung der Meldung vom 29.10.2019, 12:14 Uhr)

Homberg (ots)

Der Tatort war nicht wie berichtet in der Schwalmgalerie, sondern in einem Mobilfunkshop in der Bahnhofstraße.

Schulz, PHK

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell