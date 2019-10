Polizei Düren

POL-DN: Serie von Autoaufbrüchen

Jülich (ots)

Mehrere Autobesitzer mussten heute Morgen feststellen, dass ihre Fahrzeuge aufgebrochen wurden.

Im Verlaufe der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag machten sich der oder die Pkw-Aufbrecher an den Autos zu schaffen. Diese standen allesamt im Jülicher Nordviertel. In der Röntgenstraße, Kopernikusstraße, Nordstraße, Gutenbergstraße und Kurfürstenstraße lagen die Tatorte. An allen sieben Wagen wurde jeweils eine Scheibe eingeschlagen. In vier Fällen wurde augenscheinlich nichts entwendet. In drei Fällen wurde ein Rucksack samt Inhalt, eine Arbeitstasche sowie eine Geldbörse, in der sich kein Bargeld befand, gestohlen. Die Arbeitstasche wurde im Rahmen der Fahndung in Tatortnähe wieder aufgefunden.

Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Nordviertel verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell