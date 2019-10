Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Kindergarten

Jülich (ots)

Ein Kindergarten an der Von-Reuschenberg-Straße war zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen Ziel von Einbrechern.

Gegen 06:55 Uhr am Dienstag schloss die erste Mitarbeiterin die Tür zur der Einrichtung auf. Im Inneren bemerkte sie offenstehende Schränke. Der oder die Einbrecher waren irgendwann nach Kindergartenschluss am Vortag über eine rückwärtige Tür eingedrungen. An dieser befanden sich entsprechende Hebelspuren. Nach ersten Feststellungen wurde aus dem Büro ein festverschraubter Tresor entwendet. Darin befand sich unter anderem eine geringe Summe Bargeld.

Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell