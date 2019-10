Polizei Düren

POL-DN: Lebensgefahr nach Wohnungsbrand

Linnich (ots)

Am Montagabend wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Brand nach Linnich-Körrenzig gerufen.

Kurz vor halb neun ging die Meldung ein, dass es in einem Reihenhaus in der Kutschstraße brennen solle. Bei Eintreffen der Beamten hatten die Feuerwehren aus dem Stadtgebiet Linnich bereits die Löscharbeiten aufgenommen. In einem Raum im Erdgeschoss fanden die Rettungskräfte die Bewohnerin des Hauses. Die 83-Jährige war nicht ansprechbar und wurde nach notärztlicher Versorgung lebensgefährlich verletzt mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht.

Möglicherweise ging dem Brand ein technischer Defekt in einem elektrischen Gerät voraus. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 100000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell