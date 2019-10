Polizei Düren

POL-DN: Unfall zwischen Pkw und elektrischem Rollstuhl

Düren (ots)

Gestern kam es auf der Eberhard-Hoesch-Straße zu einem Unfall, weil ein Autofahrer den Rollstuhl eines 46-jährigen Düreners übersah.

An der Eberhard-Hoesch-Straße in Düren befindet sich in Richtung Tannenbergstraße rechtsseitig ein Rondell mit einer innenliegenden Parkfläche. Von diesem Rondell aus wollte der 77 Jahre alte Pkw-Fahrer aus Düren rechts auf die Fahrbahn der Eberhard-Hoesch-Straße auffahren. Dabei habe er zwar auf den linken Querverkehr geachtet, habe jedoch nicht den von rechts kommenden Rollstuhlfahrer gesehen. Dieser, ein 46 Jahre alter Mann aus Düren, war mit seinem Gefährt auf dem Gehweg in Richtung August-Bebel-Straße unterwegs. Er habe noch gedacht, dass er Autofahrer ihn passieren lasse, sei dann aber plötzlich mit dem Pkw zusammengestoßen und gestürzt. Der elektrische Rollstuhl geriet unter den Pkw und wurde weiterschoben, bis der Wagen aufsetzte und zum Stehen kam.

Der 46-Jährige wurde leicht verletzt und wurde nach ärztlicher Behandlung durch einen hinzugerufenen Rettungswagen entlassen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro, der Sachschaden am Rollstuhl beläuft sich auf etwa 500 Euro.

