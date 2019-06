Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Issum (ots)

Zum Glück nur eine Leichtverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagmorgen auf der Weseler Straße. Eine 45 Jahre alte Autofahrerin aus Geldern befuhr gegen 07:00 Uhr die B58 aus Richtung Issum in Richtung Geldern. Im Kreuzungsbereich Gelderner Straße/Vrasselt kam es zu einer Kollision mit dem Fahrzeug einer 67 Jahre alten Autofahrerin aus Issum, die von der Straße Vrasselt kommend die B58 geradeaus überqueren wollte. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Wagen der 45jährigen mehrmals und kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. (SI)

