Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfall in Nordenham +++ Junge Radfahrerin verletzt

Delmenhorst (ots)

Viel Glück hatte ein 14-jähriges Mädchen am Montag, 15. Juli 2019, 14:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Nordenham.

Das Mädchen aus Nordenham befuhr mit ihrem Fahrrad den Radwed der Atenser Allee. An der Kreuzung zur Viktoriastraße musste sie an einer roten Ampel halten und verlor dabei das Gleichgewicht. Die 14-Jährige stürzte mit ihrem Fahrrad gegen den Ford einer 48-Jährigen aus Nordenham, die mit ihrem Pkw von der Viktoriastraße in die Atenser Allee einbog, und fiel anschließend auf die Straße. Trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung wurde ein Arm der 14-Jährigen vom Vorderrad des Pkws überrollt.

Die 14-Jährige wurde von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt und mit Verdacht auf den Bruch ihres Armes in ein Krankenhaus gefahren.

