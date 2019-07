POL-DEL: LK Oldenburg: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Leichte Verletzungen hat der Fahrer eines Motorrades am Dienstag, 16. Juli 2019, gegen 10:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen erlitten.

Dabei befuhr ein 49-jähriger Mann aus Brandenburg mit seinem Sattelzug den Westring in Richtung Südring. Am Kreisel stoppte er sein Gespann zunächst, übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr aber den bereits im Kreisel befindlichen und bevorrechtigten Fahrer eines Motorrades. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Motorrad und Sattelzugmaschine, durch den der 64-jährige Motorradfahrer aus Wildeshausen zu Fall kam.

Durch den Sturz auf den Asphalt zog er sich voraussichtlich lediglich Prellungen zu. Er wurde vorsichtshalber mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Die Sachschäden blieben gering.

