POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - 1. Mutter und Sohn als Trickbetrüger unterwegs - Festnahme! Präventionsarbeit zahlt sich aus - 89-Jährige reagiert vorbildlich, Wiesbaden, Breitenbachstraße, 14.11.2018, 10:30 Uhr

(He)Dank des vorbildlichen Verhaltens einer 89-jährigen Wiesbadenerin und dem umsichtigen Verhalten mehrerer Beamtinnen und Beamten des 3. Polizeireviers gelang es gestern Morgen, ein mutmaßliches "Trickbetrügerpärchen" festzunehmen. In diesem Fall wurde deutlich, dass sich Präventionsarbeit immer lohnt. Das ausgesuchte Opfer wurde am Dienstag an seiner Wohnung von einer angeblichen Pflegedienstmitarbeiterin aufgesucht. Diese wollte "zur Pflege der 89-Jährigen" in die Wohnung. Die Wohnungsinhaberin konnte sich jedoch erfolgreich eines Betreten der Wohnung erwehren und schickte die Fremde fort. Kurz danach rief dann ein Mann bei der Dame an und fragte, warum die Seniorin denn nicht die Mitarbeiterin für ihre Pflege in die Wohnung gelassen habe. Weiterhin wolle man am darauffolgenden Tag um 10:30 Uhr nochmals vorbeikommen. Jetzt wurde es der 89-Jährigen doch zu bunt und sie meldete den Vorfall der Polizei. Dies tat sie sicherlich auch, weil sie im Sommer schon einmal zum Opfer von Trickbetrügern werden sollte und nur mit Glück keinen finanziellen Schaden davontrug. Nach dem damaligen Vorfall wurde sie nochmals von Beamten der Wiesbadener Polizei aufgesucht und entsprechend sensibilisiert. Sich daran erinnernd, rief sie nun sofort die Polizei an. Das 3. Polizeirevier begab sich also gestern zur Wohnanschrift der Wiesbadenerin und harrte der Dinge. Tatsächlich erschien die "Pflegedienstmitarbeiterin" wieder an der Wohnung, wo sie dann sofort festgenommen wurde. Ihr Kompagnon, der 27-jährige Sohn der 60-Jährigen, konnte auf der Straße festgenommen werden. Da es Hinweise auf die Begehung weiterer Straftaten gab, wurde die Wohnung der Täterin durchsucht. Dort konnten mehrere Hanfpflanzen sichergestellt werden, welche einem weiteren Sohn der 60-Jährigen gehörten. Auch gegen ihn wurde nun eine entsprechende Strafanzeige gefertigt. Prävention lohnt sich!

2. Festnahme nach versuchtem Kioskeinbruch, Wiesbaden, Marcobrunnerstraße, 15.11.2018, 03.15 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag gelang es der Wiesbadener Polizei mit Hilfe eines aufmerksamen Anwohners einen mutmaßlichen Einbrecher festzunehmen. Der in der Marcobrunnerstraße wohnhafte Mitteiler hatte gegen 03.15 Uhr verdächtige Geräusche gehört und anschließend beobachtet, wie sich ein Mann an der Tür eines benachbarten Kiosks zu schaffen machte. Als der Zeuge auf sich aufmerksam machte, ergriff der Ertappte sofort die Flucht. Die direkt verständigten Polizeibeamten fahndeten daraufhin nach dem vom Mitteiler beschriebenen Flüchtigen und konnten kurze Zeit später in der Nähe des Tatortes den 40-jährigen Tatverdächtigen antreffen und kontrollieren. Bei dem bereits polizeilich bekannten und wohnsitzlosen Mann wurde ein Brecheisen aufgefunden und sichergestellt. Der 40-Jährige wurde daraufhin festgenommen und soll heute im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

3. Autoaufbrecher ertappt, Wiesbaden, Nettelbeckstraße, 15.11.2018, 02.20 Uhr,

(pl)Ein Autoaufbrecher wurde in der Nacht zum Donnerstag in der Nettelbeckstraße von dem zum Auto zurückkehrenden Geschädigten ertappt und ergriff daraufhin mit dem bereits ausgebauten Airbag die Flucht. Der Täter hatte in der Nettelbeckstraße die Seitenscheibe eines dort abgestellten BMW eingeschlagen und anschließend aus dem Lenkrad das Airbag ausgebaut. Als er dann gegen 02.20 Uhr von dem Geschädigten auf frischer Tat erwischt wurde, ergriff der Ertappte eiligst mit seiner Beute auf einem blauen Rennrad die Flucht. Der Autoaufbrecher soll ca. 1,90 Meter groß gewesen sein und eine sportliche Statur sowie einen Dreitagebart gehabt haben. Getragen habe er eine blaue Jeans, dunkle Kleidung und silberne Turnschuhe. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Übel beleiding und bespuckt, Wiesbaden, Rudolf-Dyckerhoff-Straße, 14.11.2018, 23:50 Uhr

(He)Angespuckt und auf das Übelste beleidigt wurden Polizeibeamte am gestrigen Abend während eines Polizeieinsatzes in der Rudolf-Dyckerhoff-Straße in Wiesbaden-Biebrich. Die Beamten wurden kurz vor Mitternacht alarmiert, da vor Ort ein 27-Jähriger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis sich aggressiv verhalte, randaliere und schon eine Hauseingangstür beschädigt habe. Der alkoholisierte Mann wurde zur Ausnüchterung festgenommen und in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Während der Festnahme und des anschließenden Transportes soll der Mann die Einsatzkräfte mit Beleidigungen überzogen und diese auch bedroht haben. Er habe sich weiterhin gegen seine Festnahme zur Wehr gesetzt und Beamte angespuckt. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

5. Einbruchversuche und ein vollendeter Einbruch im Stadtgebiet, Wiesbaden, Stadtteile, 14.11.2018, 14:00 Uhr - 19:40 Uhr

(Ba)Insgesamt dreimal musste die Polizei am Mittwochabend wegen der Aufnahme von Einbrüchen ausrücken. Kam es bei einer Tat auch zur Mitnahme von Diebesgut, mussten in den beiden anderen Fällen die Täter ihr Werk im Versuchsstadium abbrechen. Doch der Reihe nach. In der Rhönstraße hatten die unbekannten Täter den Balkon im Hochparterre schon erklettert, die Balkontür aufgebrochen und befanden sich bereits in der Wohnung, als die 17-jährige Tochter der Wohnungsinhaberin gegen 18:50 Uhr nachhause kam. Nach dem Öffnen der Wohnungseingangstür konnte diese noch eine Person über den Balkon flüchten sehen. Die Jugendliche beschrieb die Person als vermutlich männlich, auffallend groß (190cm) und von athletischer Gestalt. Durch das Aufhebeln der Tür entstand Sachschaden von 100 Euro, entwendet wurde nichts. Ebenfalls im Versuch stecken blieb die Tat unbekannter Täter in der Hauberisserstraße. Auch hier wurde zunächst der Balkon erklettert und dann die Balkontür aufgehebelt. Im Inneren wurden dann sämtliche Schränke und Behältnisse geöffnet und durchwühlt. Da im Endeffekt nichts gestohlen wurde, blieb es beim Sachschaden an der Balkontür von rund 100 Euro. So glimpflich kamen Anwohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Freudenbergstraße nicht davon. Nachdem auch in diesem Fall die Terrassentür aufgehebelt worden war, durchwühlten unbekannte Täter im Inneren der Wohnung sämtliche Schränke und Schubladen. Um nicht gesehen zu werden, rissen sie außerdem den Bewegungsmelder im Flur von der Decke. Schließlich wurden ein Tablet, Gutscheine und Bargeld gestohlen, wodurch ein Gesamtschaden in Höhe von 500 Euro entstand. Hinweise oder Zeugenbeobachtungen zu allen geschilderten Fällen nimmt die Kriminalpolizei Wiesbaden unter (0611) - 345-0 entgegen.

6. Navis und Lenkrad ausgebaut, Wiesbaden, Platter Straße, Röderstraße, Emser Straße, 13.11.2018, 19.00 Uhr bis 14.11.2018, 11.50 Uhr,

(pl)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag waren in Wiesbaden Autoaufbrecher zugange. Die Täter entwendeten aus mindestens zwei geparkten Fahrzeugen der Marke BMW die hochwertigen Navigationsgeräte und ließen aus einem dritten BMW das Lenkrad mitgehen. Die betroffenen Autos waren im Bereich Platter Straße, Röderstraße und Emser Straße abgestellt. Die Täter drangen in zwei Fällen durch eine eingeschlagene Seitenscheibe und einmal auf bislang unbekannte Weise in die Fahrzeuginnenräume ein und bauten anschließend die beiden Navis und das Lenkrad aus. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

7. Verkehrskontrolle - mehrere Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Bismarckring, Saarstraße 14.11.2018

(He)Eine Vielzahl von Verstößen mussten Beamte der Wiesbadener Polizei feststellen, welche gestern mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei im Stadtgebiet von Wiesbaden mehrere Verkehrskontrollen durchführten. An insgesamt drei Kontrollstellen hatten die Beamten alle Hände voll zu tun. Ob in der Schwalbacher Straße, auf dem Bismarckring im Bereich der Einmündung Wellritzstraße oder auf dem Parkplatz "Kahle Mühle" an der Saarstraße. Das Ergebnis muss den Verkehrsteilnehmern doch sehr zu denken geben. 22 Fahrzeuge wiesen Mängel auf, deren Beseitigung die Halter in den nächsten Tagen nachweisen müssen. Bei neun Fahrzeugen erlosch aufgrund technischer Veränderungen die Betriebserlaubnis, sodass eine Weiterfahrt untersagt wurde. Ein Fahrer war ohne Führerschein, jedoch unter dem Einfluss von Drogen, unterwegs. Ein weiterer PKW-Fahrer war mit über 2,0 Promille stark alkoholisiert. Ein Rollerfahrer war ebenfalls ohne Führerschein unterwegs und ein PKW wurde sogar sichergestellt. In diesem Fall muss das Fahrzeug vor einer möglichen Weiterfahrt zunächst einem Gutachter vorgestellt werden. Selbstredend, dass über den gesamten Tag hinweg Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet wurden. Betäubungsmittel konnten ebenfalls bei einer Person aufgefunden werden. Die Aufzählung ist nicht abschließend, zeigt jedoch, dass zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer weitere Kontrollen folgen müssen und werden.

8 Fußgängerin leicht verletzt, Wiesbaden-Dotzheim, Stegerwaldstraße, Rheintalstraße, 14.11.2018, 09.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochmorgen wurde eine 80-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Stegerwaldstraße von einem Auto erfasst und leicht verletzt. Ein 70-jähriger Autofahrer fuhr gegen 09.00 Uhr mit seinem Opel Zafira die Rheintalstraße entlang und wollte dann nach links in die Stegerwaldstraße einbiegen. Hierbei übersah er jedoch offensichtlich die Fußgängerin, welche gerade die Straße überquerte, und stieß mit der Fahrzeugfront gegen ihr Bein. Hierdurch wurde die 80-Jährige am Bein verletzt und deren Gehhilfe beschädigt. Die Verletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

9. Fahrradfahrerin von Auto erfasst, Wiesbaden, Siegfriedring, Brunhildenstraße, 14.11.2018, 17.20 Uhr,

(pl)Eine 53-jährige Fahrradfahrerin wurde am Mittwochnachmittag im Siegfriedring beim Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt. Ein 37-jähriger Autofahrer war gegen 17.20 Uhr mit seinem Suzuki von der Mainzer Straße kommend auf dem Siegfriedring unterwegs. Als er dann in die Brunhildenstraße einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin, welche gerade den dortigen Fußgängerüberweg passierte. Die 53-Jährige kam daraufhin zu Fall und erlitt leichte Verletzungen.

10. Unfallflucht auf Parkplatz von Schnellrestaurant, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 14.11.2018, 22.10 Uhr bis 15.11.2018, 00.35 Uhr,

(pl)Bei einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Dotzheimer Straße wurde am späten Mittwochabend ein dort geparkter schwarzer BMW X5 beschädigt. Das im vorderen, linken Bereich beschädigte Auto war zwischen 22.10 Uhr und 00.35 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus-Kreis

Straftaten

1. Einbrecher erbeuten Zigaretten aus Drogeriemarkt, Hünstetten-Kesselbach, Neukirchner Straße, 15.11.2018, 04:20 Uhr,

(sw)In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages warfen Einbrecher die Eingangstüren eines Drogeriemarktes in der Neukirchner Straße ein. Ihr Ziel waren die im Kassenbereich aufbewahrten Zigaretten. Die Polizei fahndete nach den flüchtigen Tätern, die jedoch unerkannt vom Tatort flüchteten. Neben einem Sachschaden von ca. 1.200 Euro durch den Steinwurf erbeuteten die Täter Tabakwaren im Wert von etwa 100 Euro. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394 0 entgegen.

2. Einbrecher steigen durch Fenster in Wohnung, Waldems-Bermbach, Am Hang, 13.11.2018, 11:45 Uhr bis 21:00 Uhr,

(sw)Durch das gewaltsam geöffnete Küchenfenster gelangten Einbrecher in eine Wohnung der Straße Am Hang in Bermbach. Die Täter durchwühlten sämtliche Zimmer und erlangten diverse Gegenstände. Der Wert des Diebesgutes ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die hinzugerufene Polizei führte eine Spurensicherung durch. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394 0 entgegen.

3. Einbrecher schlagen Fenster ein und erbeuten Schmuck, Eltville-Erbach, Im Klemenacker, 14.11.2018, 14:00 Uhr bis 19:10 Uhr,

(sw)Rabiat gingen Einbrecher im Eltviller Stadtteil Erbach vor. Im Klemenacker begaben sie sich zum rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses, schlugen ein doppelt verglastes Fenster ein und durchwühlten mehrere Zimmer. Die Bewohnerin musste nach der Rückkehr zum Haus feststellen, dass die Täter ihr Bargeld sowie Schmuck erbeutet hatten. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090 0 entgegen.

4. Frau wird von Unbekannten unsittlich angefasst, Idstein, Am Bahnhof, 12.11.2018, 06:45 Uhr,

(sw)Auf dem Weg zum Bahnhof wurde eine junge Fußgängerin durch einen ihr unbekannten Mann angerempelt, um sie dann unsittlich anzufassen. Der Täter ging im Anschluss an die Tat einfach weiter. Er konnte beschrieben werden als ca. 25-jähriger, 1.75 Meter großer Mann mit dunklem, kurz gestutztem Vollbart. Er war bekleidet mit einem dunklen Kapuzenmantel und einer dunklen Hose. Hinweise zum Täter können der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394 0 gemeldet werden.

Verkehrsunfälle

1. Kind auf Fußgängerüberweg angefahren, Taunusstein-Hahn, Aarstraße, 14.11.2018, 07:35 Uhr,

(sw)Bei einem Verkehrsunfall auf der Aarstraße in Taununsstein-Hahn ist gestern Morgen ein 12-jähriges Mädchen verletzt worden. Den Ermittlungen der Polizei Bad Schwalbach zufolge hatte der Fahrer eines Mercedes Vito das Mädchen übersehen, als diese den Fußgängerüberweg zum Überqueren der Straße nutzen wollte. Durch den Unfall stürzte das Mädchen zu Boden und verletzte sich hierbei. Nach einer ersten Versorgung am Unfallort wurde die Geschädigte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

2. Unfallflucht mit hohem Sachschaden, Niedernhausen, Herrnackerweg, 13.11.2018, 18:30 Uhr, bis 14.11.2018, 09:30 Uhr,

(sw)Rund 5.000 Euro Sachschaden hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeugführer an einem geparkten BMW im Herrnackerweg in Niedernhausen. Die Anzeigenerstatterin entdeckte den Schaden am vorderen linken Kotflügel am Morgen des 14.11.18. Vom Unfallverursacher fehlte jede Spur. Durch die Polizeistation Idstein wurden Maßnahmen zur Ermittlung des Täters eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Idsteiner Polizei unter der Telefonnummer (06126) 9394 0 zu melden.

3. Nach Kollision von Fahrbahn abgekommen, B42, Höhe Oestrich, 14.11.2018, 14:48 Uhr,

(sw)Aus bislang unbekannten Gründen fuhr ein 52-jähriger Rüdesheimer mit seinem Ford auf das Heck des vor ihm fahrenden Mazda eines 61-jährigen Geisenheimers auf. Beide befuhren die B 42 von Wiesbaden kommend in Richtung Rüdesheim. Bedingt durch den Aufprall verlor der Rüdesheimer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam rechts von der Fahrbahn ab, wo er schließlich an einem Baum zum Stillstand kam. Für weitere Untersuchungen wurde er in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht; sein PKW musste abgeschleppt werden. Der Geisenheimer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 6.000 Euro.

