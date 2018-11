POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - 1. Trickdiebin wiedererkannt und festgenommen, Wiesbaden, August-Bebel-Straße, 12.11.2018, 17:15 Uhr

(He)Frechheit siegt,.........nicht immer! Dies musste eine 42-jährige Wiesbadenerin feststellen, welche in der Vergangenheit mutmaßlich als Trickdiebin in Erscheinung getreten war, nun jedoch von einem Opfer wiedererkannt und festgenommen werden konnte. Der Reihe nach. Am Samstagabend klingelte ein unbekanntes Pärchen in der August-Bebel-Straße an der Wohnungstür einer 58-jährigen Mieterin. Man erklärte von einer Wohnungsbaugesellschaft zu sein und die "Heizung ablesen" zu müssen. Trotz Intervenierens seitens der 58-Jährigen traten die zwei Personen in die Wohnung und bewegten sich in verschiedenen Räumen. Mit der Frage nach einem Glas Wasser wurde die Wohnungsinhaberin dann abgelenkt, und nachdem das Pärchen wieder verschwunden war, fehlte Bargeld aus der Handtasche der Geschädigten. Es wurden sogar noch 30 Euro für das Ablesen der Heizkörper verlangt, was von der 58-Jährigen jedoch abgelehnt wurde. Gestern, gegen 18:45 Uhr meldete sich dann die Mieterin bei der Polizei, dass das Pärchen schon wieder vor ihrer Wohnung stehen würde und die schon am Samstag geforderten 30 Euro verlange! Eine sofort entsandte Streife konnte die Frau im Treppenhaus antreffen. Der Mann war nicht mehr vor Ort. Bei einer Durchsuchung der 42-Jährigen konnte nicht nur vermeintliches Diebesgut aus einem zurückliegenden Diebstahl, sondern auch zum Aufbruch von Türen geeignetes Werkzeug aufgefunden werden. Bei einer Nachschau in dem betroffenen Mehrfamilienhaus konnten an einer Wohnungstür frische Hebelspuren eines versuchten Einbruchs festgestellt werden. Ein Zusammenhang wird überprüft und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise auf den Begleiter der Festgenommenen konnten ebenfalls erlangt werden, sodass dessen Personalien zwischenzeitlich ermittelt werden konnten. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte Diebesgut aus zwei zurückliegenden Diebstählen aus Arztpraxen aufgefunden werden. Bei einem Diebstahl wurde auch ein Schlüssel entwendet, mit dem ein Einbruch in eine Wohnung begangen wurde. Somit konnte dem Pärchen schon nach den ersten Ermittlungen mehrere Straftaten nachgewiesen werden. Frechheit siegt zum Glück nicht immer.

2. Festgehalten und mit Messer bedroht, Wiesbaden, Hellmundstraße, 09.11.2018, 02:30 Uhr

(He)Wie der Polizei erst gestern mitgeteilt wurde, kam es bereits in der Nacht von vergangenen Donnerstag auf Freitag in der Hellmundstraße zu einer Bedrohung mit Messer, bei der eine 31-jährige Wiesbadenerin angegangen worden sein soll. Den eigenen Angaben zufolge lief sie gegen 02:30 Uhr über die Dotzheimer Straße, aus Richtung 1. Ring in Richtung Schwalbacher Straße. Kurz vor der Hellmundstraße habe sie ein Mann von hinten gepackt, mit einem Messer bedroht und in die Hellmundstraße gezerrt. Der Mann habe nichts gesagt, die 31-Jährige habe ihn jedoch laut verbal angegangen und sich aus seinem Griff befreien können. Daraufhin sei sie wieder auf die Dotzheimer und von dort weiter in Richtung Schwalbacher Straße gelaufen. Der Unbekannte sei ihr noch kurz gefolgt, nachdem sie ihn jedoch abermals laut angeschrien habe, sei er in die Hellmundstraße geflüchtet. Der Mann sei 1,75 - 1,80 Meter groß, habe schwarze, nach hinten gegelte Haare, sei mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet und von gepflegtem Äußeren gewesen. Insgesamt habe er ein gepflegtes Äußeres gehabt. Nach Angaben der Geschädigten habe der Man ein "südländisches Erscheinungsbild" gehabt. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

3. Mutmaßliche Autoaufbrecher vertrieben, Wiesbaden, Langenbeckstraße, 12.11.2018, 0:35 - 0:40 Uhr

(He)Mutmaßlich Autoaufbrecher wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Langenbeckstraße erwischt, als sie gerade dabei waren, einen geparkten PKW anzugehen. Gegen 00:35 Uhr bemerkte die Tochter eines PKW-Halters, dass sich zwei dunkle Gestalten an dem Peugeot "Partner" aufhielten und die Fahrertür schon offenstand. Daraufhin machte sich die Zeugin bemerkbar und die zwei Täter flüchtete in Richtung Moltkering. Aufbruchsspuren konnten an dem Fahrzeug keine festgestellt werden. Augenscheinlich wurde auch nichts entwendet. Ein Täter sei circa 25 Jahre alt und habe ein weißes Oberteil getragen. Der zweite Täter sei circa 1,70 Meter groß, von schlanker Figur und sei mit einem dunklen Kapuzenpulli sowie einer nach hinten gedrehten Basecap bekleidet gewesen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Mehrere PKW aufgebrochen und Fahrzeugteile entwendet, Wiesbaden, Amselberg, Parkstraße, Hagenauer Straße, 11. - 12.11.2018,

(He) In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Wiesbaden mehrere PKW aufgebrochen und verschiedene Fahrzeugteile entwendet. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. In sämtlichen Fällen machten sich die Täter an Fahrzeugen der Marke BMW zu schaffen und schlugen um das Fahrzeug zu öffnen zunächst eine Scheibe ein. In der Parkstraße wurden ein 323i sowie ein 320d angegangen und die festeingebauetn Navigationsgeräte sowie ein Lenkrad entwendet. Ein in einem PKW liegender Laptop verschwand ebenfalls. Auch im "Amselberg" wurde an einem M 140i die Navigationseinheit sowie das Lenkrad ausgebaut. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Farbschmierereien an Schulgelände, Wiesbaden, Raabestraße (Dichterviertel), 09.11.2018, 16:00 Uhr - Montag, 12.11.2018, 07:30 Uhr

(Ba)Unbekannte Täter beschmierten am Wochenende das Schulgebäude der Mittelstufenschule Dichterviertel in der Raabestraße. An zwei Wänden wurden Graffitis von ca. 2m²-3m² Größe aufgesprüht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter (0611)-345-2340 in Verbindung zu setzen.

6. Zusammenstoß mit Schwerverletzten, Wiesbaden-Bierstadt, Nauroder Straße, 13.11.2018, 05:24 Uhr

(Ba)Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen in Wiesbaden-Bierstadt. Im Bereich einer baustellenbedingten Fahrbahnverengung in der Nauroder Straße stießen der Fahrer eines Audi A6 und der Fahrer eines Ford Grand C-Max frontal zusammen. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet der Fahrer des Audi aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Die beiden Unfallfahrer sowie ein weiterer Mitfahrer in dem Audi wurden verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nachdem die beiden Pkw abgeschleppt worden waren, musste die Feuerwehr die Straße noch wegen ausgelaufener Flüssigkeiten umfangreich abstreuen.

7. Unfallflucht mit verletztem Rollerfahrer, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, 12.11.2018, 07:55 Uhr,

(sw)Leichte Verletzungen trug ein 20-jähriger Rollerfahrer aus Wiesbaden davon, als er den mittleren Fahrstreifen der Schwalbacher Straße befuhr und plötzlich ein dunkelblauer Opel Astra Kombi in Höhe der Hausnummer 73 vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechselte, ohne auf den Rollerfahrer zu achten. Der Rollerfahrer konnte eine Kollision zwar vermeiden, verlor jedoch die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Für weitere Untersuchungen musste er in ein ortsansässiges Krankenhaus verbracht werden. Der Astra-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Rheinstraße, sodass ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet wurde. Zeugen, die Angaben zum Astra-Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

8. Rote Ampel missachtet, Fußgänger schwer verletzt, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring/Adolfsallee, 12.11.2018, 17:00 Uhr,

(sw)Eine stationäre Aufnahme in ein Wiesbadener Krankenhaus war die Folge eines Verkehrsunfalles am gestrigen Montag um 17:00 Uhr am Kaiser-Friedrich-Ring, Ecke Adolfsallee, in Wiesbaden. Ein 24-jähriger Mainzer wollte laut Zeugenangaben den Kaiser-Friedrich-Ring bei grün zeigender Fußgängerampel überqueren, als er vom PKW eines 76-jährigen Autofahrers aus dem Raum Kaiserslautern erfasst und auf die Straße geschleudert wurde. Die Polizei Wiesbaden hat weitere Ermittlungen gegen den PKW-Fahrer eingeleitet.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. 51-Jährige unsittlich berührt, Idstein, Wiesbadener Straße, 12.11.2018, 06.45 Uhr,

(pl)Eine 51-jährige Frau ist am Montagmorgen in der Wiesbadener Straße Opfer einer sexuellen Belästigung geworden. Die Frau war gegen 06.45 Uhr zu Fuß in Richtung Bahnhof unterwegs, als ihr eine Person entgegenkam, welche ihr völlig unvermittelt zwischen die Beine gegriffen haben soll. Die wie ein junger Erwachsener wirkende Person soll schlank sowie ca. 1,65- 1,70 Meter groß gewesen sein und die Kapuze einer schwarzen, langen Jacke tief ins Gesicht gezogen haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

2. Enkeltricks gescheitert, Taunusstein, Walluf, Eltville, 12.11.2018,

(pl)Im Verlauf des Montags erhielten im Bereich von Taunusstein, Walluf und Eltville mindestens vier Personen einen Anruf von Enkeltrickbetrügern. Die Gauner gaben sich als Familienangehörige oder Bekannte aus, die dringend Bargeld benötigen würden. Glücklicherweise fielen drei der Angerufenen erst gar nicht auf den Trick herein. Sie wurden rechtzeitig misstrauisch und informierten die Polizei. Dass eine 82-jährige Seniorin nicht zum Opfer der Trickbetrüger wurde, verhinderte eine aufmerksame Bankangestellte. Die 82-Jährige hatte sich mit einem Taxi zu ihrer Bank begeben, um dort eine größere Summe Bargeld abzuheben. Die Bankmitarbeiterin witterte jedoch den Betrug und verständigte daraufhin die Polizei.

Immer wieder versuchen dreiste Betrüger mit dieser Masche an das Bargeld ihrer Opfer zu gelangen. Die Anrufer geben sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder Schulfreunde aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Geschädigten ihnen Glauben schenken. Gerade die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die Polizei appelliert daher an die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

3. Zusammenstoß zweier Linienbusse - Mehrere Insassen verletzt, Geisenheim, Rosengartenstraße, 12.11.2018, 13.00 Uhr,

(pl)Beim Zusammenstoß zweier Linienbusse in Geisenheim sind am Montagmittag mehrere Businsassen leicht verletzt worden. Statt sich jedoch um die Verletzten zu kümmern, wurden sämtliche Fahrgäste, darunter auch Schulkinder, auf der Straße abgesetzt und die Busse fuhren im Anschluss einfach weiter.

Der Rüdesheimer Polizei wurde der Unfall erst gegen 14.45 Uhr telefonisch von dem Vater eines verletzten Schulkindes gemeldet. Der Mitteiler gab an, dass gegen 13.00 Uhr ein hauptsächlich mit Schulkindern besetzter Linienbus in der Rosengartenstraße mit einem anderen, offensichtlich unbesetzten, Bus zusammengestoßen sei. Durch den Zusammenstoß seien mehrere Fensterscheiben zerbrochen, wodurch Insassen durch herumfliegende Glassplitter verletzt wurden. Darüber hinaus sollen vereinzelte Personen aufgrund des Aufpralls zu Fall gekommen sein. Die Fahrgäste seien im Anschluss aufgefordert worden, auszusteigen und die beiden Busse seien einfach weggefahren.

Nach und nach meldeten sich bis zum Dienstagmorgen weitere Eltern bei der Rüdesheimer Polizei. Bislang hat die Polizei Kenntnis über mindestens sieben verletzte Schülerinnen und Schüler. Die Personalien der beiden Busfahrer konnten zwischenzeitlich ermittelt werden. Demnach wurde der vollbesetzte Linienbus von einer 42-jährigen Busfahrerin und der offensichtlich unbesetzte Bus von einem 54-jährigen Busfahrer gelenkt. Gegen die Beiden wurde nun ein Ermittlungsfahren eingeleitet.

Da der genaue Unfallhergang und die Unfallfolgen noch nicht geklärt sind, bittet die Rüdesheimer Polizei weitere Verletzte sowie Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

4. Zusammenstoß mit Pkw - Fußgänger schwer verletzt, Taunusstein, Bleidenstadt, Aarstraße, 12.11.2018, 17.20 Uhr,

(pl)Ein 79-jähriger Fußgänger ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in der Aarstraße in Taunusstein-Bleidenstadt schwer verletzt worden. Der 79-Jährige wollte gegen 17.20 Uhr in Höhe des Aartalzentrums die Aarstraße überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 43-jährigen in Richtung Taunusstein-Hahn fahrenden Autofahrers. Durch den Aufprall wurde der Fußgänger zu Boden geschleudert und erlitt Verletzungen, welche eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten.

5. Fußgänger verletzt - Autofahrer fährt weiter, Idstein, Am Wörtzgarten, 12.11.2018, 17.10 Uhr,

(pl)Am Montagnachmittag wurde ein 17-jähriger Fußgänger beim Zusammenstoß mit einem Pkw in der Straße "Am Wörtzgarten" in Idstein verletzt. Nach Angaben des jungen Mannes wollte er gegen 17.10 Uhr im Bereich des Kreisels auf einem Zebrastreifen die Straße "Im Wörtzgarten" in Richtung Richard-Klinger-Straße überqueren, als er hierbei von einem aus dem Kreisel herausfahrenden Auto erfasst wurde. Der 17-Jährige stürzte daraufhin auf die Fahrbahn. Der Fahrer des roten Kombi habe nach dem Zusammenstoß angehalten, seinen Vornamen und Telefonnummer mitgeteilt und sei dann weitergefahren. Der Verletzte habe sich im Anschluss zur Behandlung in ein Krankenhaus begeben und erst später bemerkt, dass die vom Autofahrer angegebene Rufnummer offensichtlich nicht korrekt war. Mögliche Unfallzeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394- 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell