POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - 1. Polizeistreife mit Messer bedroht, Wiesbaden, Wilhelmstraße, 11.11.2018, 03:10 Uhr

(He)Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der Wilhelmstraße zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein 37-Jähriger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis eine Polizeistreife mit einem Messer bedrohte. Durch das umsichtige Verhalten der eingesetzten Beamten konnte augenscheinlich Schlimmeres verhindert und der Aggressor festgenommen werden. Die Polizei wurde gegen 03:10 Uhr darüber informiert, dass sich drei Männer auf der Wilhelmstraße im Bereich einer Diskothek schlagen würden. Vor Ort konnte eine Rangelei zwischen den Männern festgestellt werden. Nach einer entsprechenden Ansprache beendeten die Männer ihr Scharmützel, zwei von ihnen richteten nun jedoch ihre Aggressionen, nach Angaben der eingesetzten Beamten, gegen die eintreffende Streife. Mit erhobenen Fäusten sei eine Person auf die Einsatzkräfte zugelaufen. Plötzlich hielt eine zweite Person ein Messer in der Hand, sei auf die Beamten zugelaufen und habe dies auch trotz mehrmaliger Aufforderung nicht niedergelegt. Nachdem durch die Beamten Pfefferspray eingesetzt worden war und noch mehrere Aufforderungen zum Weglegen des Messers ergingen, wurde das Messer fallengelassen und beide Männer, 22 und 37 Jahre alt, festgenommen. Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise, dass die Festgenommenen zuvor von dem Sicherheitsdienst der Diskothek vor Ort aus dieser entfernt wurden. Hierbei soll es, nach Angaben der Festgenommenen, zu Schlägen seitens des Sicherheitspersonals gekommen sein. Ermittlungen vor Ort ergaben Hinweise, dass man das Messer vor dem Eintreffen der Polizei aus einem PKW geholt hatte, um seinerseits eine erneute Konfrontation mit dem Sicherheitsdienst zu suchen. Die Festgenommenen waren alkoholisiert, eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

2. 90-Jähriger von Trickdiebin bestohlen, Wiesbaden, Mosbacher Straße / Biebricher Allee, 09.11.2018, 15:40 Uhr

(He)Eine gewissenlose Diebin war am Freitagnachmittag im Bereich der Biebricher Allee unterwegs und stahl einem 90-jährigen Bewohner eines Seniorenheimes seine Armbanduhr im Wert von mehreren Tausend Euro vom Handgelenk. Der Senior hielt sich, gegen 15:40 Uhr, im Außenbereich des Seniorenzentrums auf, als sich die Täterin näherte und ihn um Geld anbettelte. Nachdem der Bewohner dies mehrfach ablehnte, begann die Täterin ihr Opfer zu betatschen und massiv körperlich zu bedrängen. Dies ging bis zu einem Küssen der Hände. Dies alles war natürlich Teil ihrer Masche. Das Opfer wurde überrumpelt, abgelenkt und bemerkte nicht, wie ihm währenddessen die Uhr vom Arm genommen wurde. Die Täterin verschwand nun mit ihrer Beute schnellen Schrittes in Richtung Mosbacher Straße. Die Täterin sei circa 25-30 Jahre alt, von schlanker Figur und von "südosteuropäischem Erscheinungsbild". Sie habe kinnlange, dunkle Haare und eine graue Jacke getragen. Weiterhin habe die Flüchtige gebrochen Deutsch gesprochen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Einbrecher kommen tagsüber, Wiesbaden, Lilienthalstraße, Am Hohen Stein, Konrad-Adenauer-Ring, 09.11.2018

(He)Am Freitag wurden der Wiesbadener Polizei mehrere Einbrüche gemeldet, bei denen die Täter tagsüber zuschlugen und einen Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro verursachten. In der Lilienthalstraße in Erbenheim stiegen die Täter durch ein Fenster in eine Wohnung und durchsuchten anschließend die Innenräume. Eine erste Durchsicht ergab, dass die Täter augenscheinlich ohne Beute wieder abzogen, jedoch einen Schaden an dem Einstiegsfenster hinterließen. "Am hohen Stein" versuchten sich die Täter gleich an zwei Fenstern. Das zweite hielt ihnen nicht Stand und so gelangten sie in das Innere einer in einem Mehrfamilienhaus gelegene Wohnung. Gold- und Modeschmuck fiel den Tätern hier in die Hände. Ebenfalls in eine Wohnung stiegen die Täter am frühen Abend im Konrad-Adenauer-Ring. In diesem Fall kletterten sie an einem Fallrohr der Regenrinne auf den Balkon im 1. Stock und hebelten dort eine Balkontür auf. Aus dem Wohnungsinneren entwendeten die Einbrecher hochwertigen Schmuck und Bargeld. In allen Fällen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Fahrzeugteilediebstahl in fünf Fällen, Wiesbaden, Waterloostraße, Zietenring, Kaiser-Friedrich-Ring, 09. - 10.11.2018

(He)In der Nacht von Freitag auf Samstag stiegen unbekannte Täter in mindestens fünf Fällen in PKW der Marke BMW ein, bauten verschiedene Fahrzeugteile aus und flüchteten mit ihrer Beute. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 15.000 Euro. Die Täter gingen in der Waterloostraße, im Zietenring und in drei Fällen im Kaiser-Friedrich-Ring immer gleich vor. Durch das Einschlagen einer Fahrzeugscheibe gelang ihnen das Öffnen der Fahrzeuge. So gelangten sie in den Innenraum und bauten dort entweder nur das Lenkrad oder aber das Lenkrad samt Airbag und auch das festinstallierte Navigationsgerät aus. Täterhinweise liegen nicht vor. In allen Fällen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Einbruch in Supermarkt, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, 10.11.2018, 03:45 Uhr - 04:10 Uhr

(He)Am frühen Samstagmorgen brach ein unbekannter Täter in der Schiersteiner Straße in einen Supermarkt ein und verursachte dabei einen Gesamtschaden von circa 2.500 Euro. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Täter zwischen 03:45 Uhr und 04:10 Uhr durch ein eingeschlagenes Fenster in den Supermarkt einstieg und den Büroraum durchsuchte. Hierbei fielen ihm Bargeld und drei Herrenarmbanduhren in die Hände. Mit seiner Beute gelang ihm dann unerkannt die Flucht. Durch Ermittlungen vor Ort liegt eine erste Täterbeschreibung vor: 20-25 Jahre, schlanke Statur, augenscheinlich komplett dunkel gekleidet, Kappe, Jacke mit Kapuze, Schal, lange Hose und Handschuhe. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Einbrüche in Wohnungen, Täter gehen leer aus, Wiesbaden, Beuthenerstraße, Treptower Straße, 10.11.2018

(He)Einbrecher haben kein Wochenende und arbeiten auch samstags; leider! Am zurückliegenden Samstag wurden der Polizei drei Einbrüche, beziehungsweise versuchte Einbrüche in Wohnungen gemeldet. Insgesamt verursachten die Täter einen Sachschaden von über 1.000 Euro. In der Beuthenerstraße in Bierstadt gingen die Täter in einem Mehrfamilienhaus gleich zwei Wohnungen an. In einem Fall kletterten die Täter auf einen Balkon und versuchten, nachdem sie den Rollladen nach oben geschoben hatten, die Balkontür aufzuhebeln. Als dieser Versuch scheiterte, kletterten sie auf einen weiteren Balkon und hebelten ebenfalls an der Balkontür. Diese hielt der Gewalteinwirkung leider nicht stand und die Täter gelangten in das Wohnungsinnere. Dieses wurde durchsucht, augenscheinlich jedoch nichts entwendet. In Erbenheim schlugen die Täter in der Treptower Straße zu. Hier stiegen die Täter ebenfalls in einer Hochparterrewohnung durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Wohnung und suchten nach Diebesgut. Trotz durchsuchter Schränke suchten die Täter augenscheinlich auch hier ohne Beute das Weite. In allen Fällen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

7. Eigentümerin bemerkt Einbrecher, Wiesbaden-Biebrich, Drususstraße, 11.11.2018, 20:40 Uhr

(He)Einen mutmaßlichen Einbrecher ertappte eine Hausbewohnerin am Samstag in der Drususstraße in Biebrich und schlug ihn noch vor einem Eindringen in das Haus in die Flucht. Die Hauseigentümerin bemerkte gegen 20:40 Uhr verdächtige Geräusche und machte sich durch das Einschalten des Lichtes und lautes Rufen bemerkbar. Als sie nun noch die Hauseingangstür öffnete, sah sie eine Person um das Haus herum in den Garten flüchten. Eine Beschreibung des Unbekannten liegt nicht vor. Eine Nachschau ergab, dass der Täter bereits versucht hatte ein Fenster gewaltsam zu öffnen. Dadurch entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

8. Geschlagen und verletzt, Wiesbaden-Dotzheim, Carl-von-Linde-Straße, 11.11.2018, 15:50 Uhr

(He)In einer Sportwetten-Bar kam es am Sonntagnachmittag zu einem Angriff auf einen 24-jährigen Gast, welcher dadurch eine Gesichtsverletzung davontrug. Eigenen Angaben zufolge habe er sich gegen 15:50 Uhr in der Bar aufgehalten, als es plötzlich zu einem Streit mit seiner Beteiligung gekommen sei. Man habe ihm vorgehalten, "randaliert" zu haben. Den eigenen Angaben zufolge wird ein Randalieren verneint. Der unbekannte Täter sei 40 bis 50 Jahre alt, "dick", 1,78 m - 1,80 m groß und habe eine weiße Weste getragen. Weiterhin sei er nach Angaben des Geschädigten, welcher selbst türkischer Staatsangehöriger ist, Türke. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

9. PKW zerkratzt - hoher Schaden, Wiesbaden, Waterloostraße, 09.11.2018 - 11.11.2018, 13:00 Uhr

(He)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes zerkratzten unbekannte Täter einen in der Waterloostraße abgestellten roten Ford "Edge" und verursachten dadurch einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der PKW wurde am Freitag gegen 17:00 Uhr auf der Straße abgestellt. Gestern, gegen 13:00 Uhr, wurden dann die Kratzer über die gesamte rechte Fahrzeugseite hinweg bis auf die Motorhaube festgestellt. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Auseinandersetzung in Gaststätte, Niedernhausen, Oberjosbach, Limburger Straße, 10.11.2018, 21.45 Uhr,

(pl)Am Samstagabend kam es in einer Gaststätte in der Limburger Straße in Oberjosbach zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 23 und 38 Jahre alten Männern. Die beiden Männer waren gegen 21.45 Uhr in einen Streit geraten, in deren Verlauf der 23-Jährige seinen Kontrahenten mittels eines mitgeführten Messers leicht an der Hand verletzt haben soll. Bis zum Eintreffen der verständigten Polizisten hatte sich der Geschädigte bereits vom Tatort entfernt und konnte bislang noch nicht angetroffen werden.

2. Auto mit Farbe beschmiert, Eltville, Hattenheim, Seppel-Leis-Straße, 10.11.2018, 21.00 Uhr bis 23.59 Uhr,

(pl)In Hattenheim haben unbekannte Täter am Samstagabend die hintere Tür eines geparkten BMW mit schwarzer Farbe beschmiert. Der weiße Pkw war in der Seppel-Leis-Straße abgestellt, als die Täter zwischen 21.00 Uhr und Mitternacht zuschlugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

3. Hoher Sachschaden bei Unfallflucht, Eltville, Roßpfad, 11.11.2018, 03.00 Uhr,

(pl)In Eltville wurde in der Nacht zum Sonntag ein schwarzer BMW bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Der im hinteren, linken Bereich erheblich beschädigte Pkw war im Roßpfad am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Wörthstraße abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Ein Zeuge hatte gegen 03.00 Uhr einen lauten Knall gehört und anschließend bei einer Nachschau festgestellt, dass im Roßpfad ein geparktes Auto von einem anderen, bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt und mehrere Meter weit nach vorne geschoben wurde. Den ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei dem flüchtigen Unfallwagen, der aufgrund des Zusammenstoßes erhebliche Beschädigungen im Frontbereich aufweisen muss, um einen silbernen Renault Scenic älteren Baujahrs. Mögliche Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

