POL-WI: Pressemitteilung der Polizeidirektion Rheingau-Taunus: Einbrecher unterwegs - Rund ein Dutzend gemeldete Einbrüche

Wiesbaden (ots) - Einbrecher machen Beute - Beugen Sie vor!, Rheingau-Taunus-Kreis, 09.11.2018 bis 11.11.2018,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes haben Einbrecher im Rheingau-Taunus-Kreis ihr Unwesen getrieben und rund ein Dutzend Wohnungen und Häuser heimgesucht. Sechs Einbrüche ereigneten sich im Bereich von Schlangenbad, sechs Einbrüche im Bereich von Idstein und ein weiterer in Rüdesheim. Die Täter hatten es bei ihren Beutezügen vor allem auf Schmuck sowie Bargeld und darüber hinaus in einem Fall auf einen hochwertigen Pkw abgesehen.

Audi A3 Sportback in Wambach entwendet

Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wambach entwendeten die Täter einen Audi A3 Sportback mit dem amtlichen Kennzeichen D-LL 344. Die Einbrecher waren zwischen dem frühen Freitagnachmittag und Sonntagmittag durch eine rückwärtige Terrassentür in das Haus im Ahornweg eingedrungen. Im Anschluss durchsuchten sie die gesamten Räumlichkeiten, schnappten sich den Schlüssel des vor dem Haus abgestellten weißen Audi und ergriffen dann mit dem Pkw sowie noch weiterem aufgefundenen Diebesgut die Flucht.

Weitere Einbrüche im Bereich Schlangenbad

Darüber hinaus wurden in Wambach zwei weitere Häuser von Einbrechern heimgesucht. Die Täter schlugen im Buchenweg und in der Straße "Über den Wiesen" zu und ließen aufgefundenes Bargeld mitgehen. In Georgenborn waren die Einbrecher zwischen Freitag und Samstag in den Straßen "An der Schloßremise" sowie Schloßallee aktiv und brachen dort in drei Einfamilienhäuser ein. Die Unbekannten verschafften sich jeweils durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster bzw. Terrassentür Zutritt zu den Räumlichkeiten, durchsuchten diese nach Diebesgut und entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck.

Einbrüche im Bereich Idstein

Der Idsteiner Polizei wurden am Wochenende sechs Einbrüche gemeldet. Drei der angezeigten Einbrüche ereigneten sich direkt in Idstein und die drei weiteren in Wörsdorf, Kröftel sowie Niederseelbach. In Wörsdorf drangen die Täter zwischen Freitagnachmittag und der Nacht zum Samstag durch eine aufgehebelte Terrassentür in ein Reihenhaus in der Dresdener Straße ein und erbeuteten Bargeld, Schmuck sowie eine noch originalverpackte elektrische Zahnbürste. In Idstein waren die Einbrecher in der Hertastraße, in der Breslauer Straße und im Birkenweg zugange. Während die Terrassentür eines Hauses den Einbruchsversuchen standhielt, gelang es den Tätern in den anderen beiden Fällen, in die Häuser einzudringen und Beute zu machen. In Kröftel scheiterten die Unbekannten beim Versuch, in ein Einfamilienhaus in der Oberemser Straße einzubrechen. Auch dort hielt die Terrassentür den Aufhebelversuchen stand. Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in Niederseelbach entwendeten die Täter diverse Schmuckstücke und eine Münzsammlung. Die Unbekannten waren durch ein rückwärtig gelegenes, aufgehebeltes Fenster in das Haus eingedrungen.

Einbruch in Rüdesheim-Windeck,

Typisch für die dunkle Jahreszeit nutzten Unbekannte die früh einsetzende Dunkelheit am Sonntag für einen Einbruch in der Königsberger Straße in Rüdesheim-Windeck. Dort begaben sich die Täter zwischen 16.00 Uhr und 19.30 Uhr an die Rückseite eines Einfamilienhauses, um dann durch ein aufgehebeltes Fenster in das Haus einzubrechen. Aus verschiedenen Räumen stahlen die Täter diverse Schmuckstücke und Bargeld.

Tresor im Wald aufgefunden

Während von dem Diebesgut aus den oben genannten Einbrüchen noch jede Spur fehlt, wurde am Sonntagmittag im Wald im Bereich der Eisernen Hand ein Tresor aufgefunden. Ein Spaziergänger entdeckte den aufgebrochenen, leeren und rund 200 Kilogramm schweren Tresor gegen 13.00 Uhr nahe eines Waldwegs zwischen einer Gaststätte und dem Naturdenkmal Altenstein. Der vermutlich aus einem Einbruch stammende Tresor wurde daraufhin sichergestellt. Ein Besitzer konnte bis dato noch nicht ermittelt werden.

Tipps der Polizei

Aufgrund der vielen Einbrüche weist die Polizei darauf hin, dass die Täter meist Fenster und Türen bevorzugen, die von der Straße oder von Nachbargrundstücken nur schwer einsehbar sind. Dies hat seinen Grund. Der Einbrecher scheut die Entdeckung und das Licht. Die zu dieser Jahreszeit früh einsetzende Dunkelheit kommt den Tätern dabei entgegen. Ausgeschaltete Außen- und Innenbeleuchtungen signalisieren dem Einbrecher begünstigende Tatbegehungsmöglichkeiten. So sind es zumeist auch der Straße abgewandte Fenster und Terrassentüren, die von den Gaunern für einen Einbruch genutzt werden.

Die Bewohner können das ein oder andere tun, um dem Einbrecher das Leben schwerer zu machen. Technische Sicherungen und richtige Verhaltensweisen, wie das grundsätzliche Verschließen von Fenstern und Türen, können dazu beitragen, dass Einbrüche schon im Versuchsstadium scheitern. Beleuchtung am und im Haus kann ein entscheidendes Kriterium sein, die Risikoschwelle für den Täter deutlich zu erhöhen. Auch für Nachbarn bietet sich hierdurch ein präventiver Blick für "ungebetene Gäste". Sprechen Sie mit ihren Nachbarn ab, gegenseitig ein Auge auf Personen zu haben, die ihnen unbekannt sind und sich verdächtig verhalten. Notieren Sie Kennzeichen von verdächtigen Fahrzeugen und verständigen Sie im Zweifelsfall immer die Polizei.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-9, die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 und die Polizei in Rüdesheim unter der unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

