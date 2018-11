POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - 1. Handwerkertrick gelingt, Wiesbaden-Biebrich, Riehlstraße, 13.11.2018, 09:30 Uhr - 10:00 Uhr

(He)Gestern Morgen waren Trickdiebe in der Riehlstraße in Biebrich unterwegs und stahlen aus der Wohnung einer 86-jährigen Seniorin Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Mutmaßlich zwei Täter schlugen zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr zu. Hierbei war das Vorgehen klassisch, so wie es leider zuvor tausendfach schon vollzogen wurde. Ein Täter klingelt an der Wohnung, gibt sich als Handwerker aus und gelangt so in die Wohnung. Beim Betreten der Wohnung lehnt der falsche Handwerker die Wohnungstür nur an und ermöglich so einem zweiten Täter oder einer Täterin, in die Wohnung zu gelangen. Damit dies unbemerkt von der Wohnungsinhaberin geschehen kann, wird diese in der Zwischenzeit von dem ersten Täter durch verschiedenste Spielarten abgelenkt. "Hätten sie ein Glas Wasser für mich? Gehen Sie bitte mal in das Bad und drehen den Wasserhahn auf. In ihrer Küche ist ja der Abfluss undicht; schauen sie sich das mal an. Wir müssten mal in den Keller an die Wasseruhr." usw. Den Varianten sind keine Grenzen gesetzt. Hauptsache, der zweite Täter kann in Ruhe die Wohnung nach Diebesgut durchsuchen. Ist dieser dann fündig geworden und hat die Wohnung wieder verlassen, sucht der "Handwerker" dann auch wieder ganz plötzlich das Weite. In diesem Fall sei der Täter 30-40 Jahre alt, 1,80 - 1,85 Meter groß und habe dunkles lichtes Haar gehabt. Weiterhin habe der Täter nach Auskunft der Geschädigten ein gepflegtes Erscheinungsbild gehabt, gut Deutsch gesprochen und sei von ausländischer Herkunft, "arabisch aussehend", gewesen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Mutmaßliche Einbrecherinnen flüchten und bauen Verkehrsunfall, Wiesbaden, Humboldtstraße, 13.11.2018, 14:15 -14:25 Uhr

(He)Gestern kam es in der Humboldtstraße in Wiesbaden zu einer filmreifen Flucht zweier mutmaßlicher Einbrecherinnen, bei der die Flüchtigen einen Verkehrsunfall verursachten, schlussendlich jedoch leider flüchten konnten. Die Täterinnen klingelten gegen 14:15 Uhr von der Straße aus bei einem in einer Dachgeschosswohnung lebenden 22-Jährigen und dessen Vater. Da auf das Klingeln zunächst nicht reagiert wurde, verschafften sich die zwei Damen auf unbekannte Art und Weise Zugang zum Treppenhaus und begaben sich zur Dachgeschosswohnung. Hier öffneten sie mit einem unbekannten Werkzeug die Eingangstür und betraten den Flur der Wohnung. Zwischenzeitlich war jedoch der 22-jährige Mieter von dem vorherigen Klingeln aufgewacht und ging in den Wohnungsflur. Dort überraschte er nun die Einbrecherinnen, welche sofort flüchteten. Der Mieter folgte ihnen in den Bereich Humboldtstraße / Blumenstraße, wo sie in einen schwarzen Opel Corsa stiegen und losfuhren. Die Täterinnen hatten jedoch erhebliche Probleme beim Ausparken und beschädigten hierbei ein LKW sowie ihren Corsa. Es gelang jedoch die Flucht in Richtung Innenstadt. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung führte nicht zum Auffinden des Fluchtfahrzeuges. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu dem Fahrzeug und dem abgelesenen Kennzeichen sind im Gange. Die Täterinnen werden wie folgt beschrieben: 25-30 Jahre, circa 1,70 Meter groß, laut dem Zeugen "südländisches Aussehen", beide trugen schwarze lange Haare und hatten Taschen bei sich. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. 79-Jährige bestohlen, Wiesbaden, Friedrichstraße, 13.11.2018, 11:15 Uhr

(He)Einer gewissenlosen Diebin fiel gestern eine 79-jährige Wiesbadenerin zum Opfer, als die Täterin ihre körperliche Eingeschränktheit ausnutzte und ihr in einer Drogerie während des Einkaufes das Portmonee samt mehreren Hundert Euro Bargeld entwendete. Die Seniorin war gegen 11:15 Uhr zum Einkaufen in der Friedrichstraße unterwegs. In der Drogerie war das Opfer mit seinem Rollator unterwegs, als es von der Täterin angerempelt wurde. In diesem Moment der Ablenkung wurde die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet. Täterbeschreibung: weiblich, circa 45 Jahre, circa 1,75 Meter, kräftige Gestalt, dunkelbraune Haare, an der Seite nach oben gekämmt und oben zu einem Dutt gesteckt, roter Mantel/ Jacke. Kurz vor der Tat habe die Täterin mit einer anderen Person in einer ausländischen Sprache gesprochen. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

4. Einbruch im 2.Stock, Wiesbaden, Freseniusstraße, 09.11.2018, 07:00 -13.11.2018, 13:00 Uhr

(He)Gestern Mittag wurde festgestellt, dass Einbrecher in der Freseniusstraße in eine in einem Mehrfamilienhaus gelegene Wohnung eingestiegen waren und Uhren sowie Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet hatten. Durch die baulich bedingten Gegebenheiten gelang es den Tätern bis in Höhe des 2. Stockwerkes zu klettern und dort ein Fenster der betroffenen Wohnung aufzuhebeln. Anschließend wurden die Innenräume durchsucht. Dabei wurde in dem Schlafzimmer das Diebesgut aufgefunden. Anschließend gelang den Tätern oder dem Täter unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Einbrecher zerstören Tür, Wiesbaden, Platter Straße, 13.11.2018, 14:00 Uhr - 14:45 Uhr

(He)Rabiate Einbrecher waren gestern in der Platter Straße in einem Apartmentwohnheim unterwegs und verursachten dort einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Zwischen 14:00 Uhr und 14:45 Uhr beschädigten die Täter zunächst das Schloss der Tür des Apartments. Als sich die Tür trotzdem noch nicht öffnen ließ, wurde das Türblatt kurzerhand eingetreten, sodass ein Loch entstand; groß genug, um durch dieses hindurch in das Innere zu steigen. Nach der erfolglosen Absuche konnten die oder der Täter unerkannt flüchten. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Einbruch in Nordenstadt, Wiesbaden-Nordenstadt, Horchheimer Straße, 13.11.2018, 08:30 Uhr - 19:00 Uhr

(He)Durch eine gewaltsam geöffnete Wohnungstür drangen gestern Einbrecher in Nordenstadt in eine in einem Mehrfamilienhaus gelegene Wohnung ein und verursachten einen Gesamtschaden von fast 1.000 Euro. Zwischen 08:30 Uhr und 19:00 Uhr gelangten die Täter auf unbekannte Art und Weise in das Treppenhaus des in der Horchheimer Straße gelegenen Mehrfamilienhauses und öffneten im Anschluss gewaltsam eine im 4. Stock gelegene Wohnungstür. Bei einer Absuche der Wohnräume wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

7. Verkehrsunfallflucht in Erbenheim, Wiesbaden-Erbenheim, Krautgartenstraße, 13.11.2018, 08:20 Uhr - 11:00 Uhr

(He)Gestern kam es in der Krautgartenstraße in Wiesbaden-Erbenheim zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von circa 5.000 Euro entstand. Ein silberner Opel Insignia wurde gegen 08:20 Uhr am Fahrbahnrand gegenüber der Hausnummer 17 abgestellt. Um 11:00 Uhr waren dann die hintere, linke Tür sowie der Kotflügel hinten links beschädigt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

8. Verkehrsunfallflucht in Bierstadt, Wiesbaden-Bierstadt, Poststraße, 13.11.2018, 10:30 Uhr - 18:00 Uhr

(He)Gestern beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug einen in der Poststraße in Bierstadt abgestellten Ford Fokus und verursachte dabei einen Sachschaden von circa 2.000 Euro. Der graue Ford wurde gegen 10:30 Uhr unbeschädigte abgestellt. Um 18:00 Uhr musste der Fahrzeugführer dann Beschädigungen am linken Außenspiegel und dem darunter befindlichen Kotflügel feststellen. Der Zusammenstoß geschah auf Höhe der Hausnummer 31. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Mehrere Einbrüche im Kreisgebiet, Rheingau-Taunus-Kreis, alle festgestellt am 13.11.2018

(ho)Gestern wurden der Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis gleich mehrere Einbrüche gemeldet. Alleine in Georgenborn wurden drei Wohnhäuser und eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus von den Tätern heimgesucht. Durch Aufhebeln von Türen und Fenstern verschafften sich die Unbekannten in allen Fällen Zugang zu den Wohnräumen, wo sie es auf Schmuck, Bargeld und andere Wertsachen abgesehen hatten. Was bei den Einbrüchen genau gestohlen wurde, bedarf weiterer Ermittlungen. Die Kriminalpolizei geht derzeit davon aus, dass bei den festgestellten Einbrüchen ein Tatzusammenhang besteht. Die Ermittlungen und die Spurenauswertung in den genannten Fällen dauert derzeit noch an. Weitere Einbrüche wurden im Rheingau-Taunus Kreis in Strinz-Margarethä, in Niedernhausen, in Heidenrod-Kemel, in Waldems-Bermbach und in Lorch gemeldet. Sollten Sie Hinweise auf mögliche Täter haben, dann melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer (0611) 345-0. In den meisten der erwähnten Fälle gelangten die Einbrecher durch aufgebrochene Fenster und Türen in die Wohnungen und Häuser. Dabei nutzen sie meist Zugangsmöglichkeiten, die von der Straße abgewandt oder eher versteckt liegen, um bei der Tat nicht entdeckt zu werden. Wissen Sie ob es an ihrem Haus solche Ecken gibt, die für Einbrecher interessant sein könnten? Wenn Sie jetzt unsicher sind, sollten Sie nicht länger zögern und sich von der Polizei kostenfrei beraten lassen. Unsere Fachleute schauen sich Ihre Immobile oder ihre Wohnung gerne an und geben Ihnen wertvolle Tipps zur Vorbeugung gegen Einbrüche. Die Polizeiliche Beratungsstelle erreichen Sie in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-1616.

2. Unfallbeteiligter macht falsche Angaben, Idstein, Am Wörtzgarten, 12.11.2018, gg. 17.10 Uhr

(ho)Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Pkw ist gestern ein 17-jähriger Jugendlicher leicht verletzt worden. Der Jugendliche lief über einen Fußgängerüberweg vor einem Baumarkt aus in Richtung Richard-Klinger-Straße. Dabei wurde er von einem Pkw erfasst, stürzte auf die Fahrbahn und musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Fahrer des Unfallwagens stieg aus, sagte ihm, dass er "Roger" heiße und gab ihm seine Telefonnummer. Später stellte sich heraus, dass die Angaben falsch waren. Der Fahrer konnte lediglich als älter, mit braun-grauen Haaren beschrieben werden, der nur Englisch sprach. Sei Fahrzeug sei ein roter Pkw, wahrscheinlich ein Kombi, dessen Lenkrad sich auf der rechten Fahrzeugseite befand. Auch ein Zeuge, der sich nach dem Wohlergehen des Jungen erkundigte ist derzeit der Polizei noch nicht bekannt. Der Zeuge stieg nach dem Unfall in einen Linienbus in Richtung Idsteiner Bahnhof. Der Unfall wurde erst später bei der Polizei in Idstein zur Anzeige gebracht. Hinweisgeber und vor allem der unbekannte Zeuge werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

3. Unfallflucht mit hohem Sachschaden, Niedernhausen, Herrnackerweg, 13.11.2018 bis 14.11.2018

(ho)An einem geparkten 3er BMW ist heute Morgen, gegen 09.30 Uhr, ein erheblicher Unfallschaden festgestellt worden, der auf rund 5.000 Euro geschätzt wird. An dem Wagen, der seit gestern Abend, gegen 18.30 Uhr, im Herrnackerweg abgestellt worden war, wurden frische Unfallspuren im Bereich der Motorhaube und des linken Kotflügels festgestellt. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell