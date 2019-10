Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch angezeigt, Täter ertappt

Iserlohn (ots)

Am gestrigen Donnerstag, in der Zeit von 19:00 Uhr - 21:00 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruch in der Hall Straße. Die Täter verschafften sich Zugang zu einer dortigen Wohnung, durchsuchten Räume und Behältnisse und stahlen Schmuck und Bargeld. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

33 jähriger vorläufig festgenommen Am gestrigen Morgen, kurz vor sechs Uhr stieg ein Iserlohner über ein Fenster in das Gebäude des Geldinstitutes, dortige Baustelle am Schillerplatz. Der Tatverdächtige wurde angetroffen und vorläufig festgenommen. Diebesgut wurde in seinem mitgeführten Rucksack aufgefunden. Er muss sich nun wegen Einbruchsdiebstahl verantworten.

