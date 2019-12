Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hochwertiges E-Bike entwendet

Jettenbach (ots)

Von Donnerstag auf Freitag wird in der Austraße ein Elektrofahrrad der Marke Ghost entwendet. Das Fahrrad hatte der Geschädigte am Donnerstagabend um 22 Uhr verschlossen vor seinem Haus abgestellt. Erst am darauffolgenden Freitagnachmittag stellte er den Diebstahl fest. Wie der Zeuge weiter angibt, hat er am Freitagmittag einen blauen Skoda in der Straße wahrgenommen, welcher kurzzeitig vor seinem Anwesen anhielt. Ob dieser im Zusammenhang mit der Tat steht, ist bislang ungeklärt. Das Fahrrad hat einen Wert von über 5500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lauterecken unter der Nummer 06382 - 9110 entgegen.

KORREKTUR: Die Tat ereignete sich nicht, wie angegeben von Donnerstag auf Freitag, sondern erst von Freitag 06.12.19 auf Samstag 07.12.19

