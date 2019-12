Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pfosten beschädigt und geflüchtet

Meisenheim (ots)

In der Straße Am Wehr beschädigt ein Autofahrer am frühen Freitagabend den Begrenzungspfosten eines Wohnanwesens. Ein Zeuge bemerkte den Unfall und sprach den Mann daraufhin an. Dieser kümmerte sich jedoch nicht weiter um den Schaden und setzte seine Fahrt fort. Da sich der Zeuge jedoch das Kennzeichen des Fahrzeugs notierte, dürfte der Täter schnell ermittelt sein. Zeugen, die den Unfall ebenfalls gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Nummer 06382 - 9110 in Verbindung zu setzen.

