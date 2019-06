Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - ein Radfahrer leicht verletzt

Varel (ots)

Am frühen Diebstagabend, 04.06.2019, ging ein Fußgänger gegen 17:30 Uhr in der Straße Am Tennisplatz linksseitig den Fußgänger- und Fahrradweg in Richtung Sumpfweg. Als ihm ein Fahrradfahrer entgegenkam, möchte er zur rechten Seite des Weges gehen. Währenddessen befuhr ein weiterer Radfahrer, den Weg hinter ihm in gleicher Richtung. Der Fußgänger übersah dieses beim Queren des Weges, so dass der Radfahrer gegen die Schulter des Fußgängers stieß und dabei leicht verletzt wurde.

