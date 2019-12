Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Meisenheim (ots)

Am Freitagmittag kommt es auf der B420 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der vierzigjährige Unfallverursacher befuhr die L182 aus Breitenheim kommend in Richtung Meisenheim. Beim Einfahren auf die Bundesstraße übersah er ein von links kommendes Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß. Ein zehnjähriges Mädchen, welches sich in einem der Fahrzeuge befand, klagte nach dem Unfall über Atemnot, weshalb es zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

