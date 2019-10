Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Cuxhaven (ots)

Am 02.10.2019 ereignete sich um 08:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Haydnstraße in Cuxhaven. Ein 50-jähriger Mann aus Berlin fuhr mit seinem Pkw auf den vorausfahrenden Pkw einer 21-jährigen Frau aus Cuxhaven auf. An beiden Fahrzeugen entstand dabei Sachschaden. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,1 Promille, sodass ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Darüber hinaus wurde der Führerschein sichergestellt.

