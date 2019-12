Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Beschädigte Glasscheibe

Wolfstein (ots)

Die Fensterscheibe an einem Wohngebäude in der Bahnhofstraße ist am Montagabend um 23 Uhr beschädigt worden. An dem dreifach verglasten Wohnzimmerfenster fand sich ein kleines Loch, was zur "Splitterung" der äußeren Scheibe führte. Mit welchem Gegenstand die Beschädigung erfolgte, konnte bisher nicht geklärt werden. Das Fenster ist zu den am Gebäude vorbeiführenden Bahngleisen gerichtet. Da eine natürliche Ursache nicht erkannt werden kann, bittet die Polizei um Hinweise zu Personen, die sich in der Nacht zum Dienstag in der Bahnhofstraße aufgehalten hatten - unter Telefon-Nummer 06382 9110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell